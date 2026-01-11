Verona, Zanetti verso la Lazio con un dubbio: le scelte di formazione
11.01.2026
RASSEGNA STAMPA - Dopo il pari di Napoli, il Verona incontra la Lazio e lo fa nel pieno del mercato. Una fase che ha portato a Paolo Zanetti i gol di Isaac, ma non è convocato per oggi. I gialloblù stanno per ritrovare Belghali - ieri l'algerino è stato eliminato ai quarti di finale di Coppa d'Africa dalla Nigeria.
L'Hellas vuole proseguire la propria rincorsa col fattore campo. Lo stesso vale per Orban, capo-cannoniere della squadra grazie ai cinque gol messi a referto, segnati però tutti in trasferta.
Resta ancora qualche rebus di formazione, riporta Corriere dello Sport. Per esempio quello a destra dove Bradaric, adattato in quella posizione, è al momento in vantaggio su Oyegoke. In mezzo al campo, giocherà uno tra Gagliardini e Serdar.
