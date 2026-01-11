Serie A | Lazio, due big match e non solo: il programma della giornata
11.01.2026 10:45 di Simone Locusta
Le prime quattro partite della prima giornata del girone di ritorno sono state archiviate. Roma e Atalanta guadagnano tre punti importanti; mentre Como e Udinese non vanno oltre il pareggio contro rispettivamente Bologna e Pisa.
Oggi scenderà in campo la Lazio, impegnata al Bentegodi contro il Verona per cercare la prima vittoria nel 2026. Ma ci sono anche tre partite in programma. Ecco di seguito la lista completa delle gare di oggi:
LECCE - PARMA (Ore 12:30)
FIORENTINA - MILAN (Ore 15:00)
VERONA - LAZIO (Ore 18:00)
INTER - NAPOLI (Ore 20:45)
