SONDAGGIO - Lazio - Fiorentina, ecco il vostro migliore in campo
AGGIORNAMENTO 11/01 - Cataldi è risultato essere il vostro migliore in campo di Lazio-Fiorentina. Il centrocampista, marcatore del primo gol, ha ricevuto la maggior parte delle preferenze. Secondo posto per Guendouzi, che mercoledì all'Olimpico ha vissuto la sua ultima partita in bianceleste dopo il trasferimento al Fenerbahce. Medaglia di bronzo per Pedro che, con grande freddezza, ha trasformato in rete il penalty assegnato dall'arbitro per il fallo su Zaccagni.
La Lazio non va oltre il pareggio contro la Fiorentina. Anzi, la riacciuffa nel finale dopo aver rischiato di perderla fino al gol di Pedro in pieno recupero. Ad aprire le marcature ci aveva pensato Danilo Cataldi, raggiunto subito dopo da Gosens.
Poi il rigore, con tantissime polemiche annesse, concesso alla Fiorentina e trasformato da Gudmundsson. Lo spagnolo ex Barcellona si è incaricato di andare al tiro dagli undici metri, evitando una beffa che avrebbe avuto del clamoroso.
Neanche il tempo di metabolizzare il tutto, che i biancocelesti saranno subito impegnati contro il Verona il prossimo weekend.