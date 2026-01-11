Verona - Lazio, parte il count-down: il club ricorda l'appuntamento - FT
11.01.2026 09:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Qualche ora d'attesa, poi arriverà il fischio d'inizio di Verona-Lazio, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. In attesa di scendere sul campo del Bentegodi, provando a conquistare l'intera posta contro la formazione gialloblù, sui canali ufficiali biancocelesti è stato condiviso il consueto post relativo al "Matchday", con tutte le informazioni sulla sfida di oggi pomeriggio. Pedro, ultimo marcatore contro la Fiorentina, è stato scelto come uomo copertina. Di seguito il post in questione:
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.