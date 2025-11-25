Lazio, la società non ha futuro: l'attacco di Mattei

Stefano Mattei ha denunciato la complicata situazione economica della Lazio, sferrando un attacco a Lotito e alla società.

Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha espresso tutta la sua preoccupazione riguardo l'attuale situazione economica della Lazio, criticando aspramente l'attualle gestione societaria. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono mesi che denuncio quello che avverrà a gennaio: la situazione economica è traballante, era inevitabile arrivare a questo punto. I costi sono troppi alti rispetto alle entrate. La Lazio costa troppo. Il fatturato inoltre è sceso e continuerà a scendere in futuro. Sapete cosa significa? Che bisogna o aumentare le entrate o dimezzare le uscite. Questo significherà vendere i migliori e non poter investire totalmente quanto entra".

"La Lazio può anche cedere Isaksen e Castellanos, ma poi come li sostituisce? Visti gli ultimi due mercati, con giocatori o già andati via o in procinto di andare, voi credete che questa società sia in grado di fare player trading? I tifosi sono interessati al futuro, il presente ormai lo conoscono. La Lazio ha una società che non ha futuro. Lotito non riesce ad accettare la realtà”.