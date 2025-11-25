Dele-Bashiru, la Lazio rinvia il rientro in lista: il motivo

Il nigeriano rimane fuori dalla lista della Serie A in attesa di capire se verrà convocato dalla Nigeria per la Coppa d'Africa

RASSEGNA STAMPA - Fase di riflessioni, attese e calcoli a Formello. Il “caso” Dele-Bashiru ha accompagnato tutta l’ultima settimana, fino alla decisione finale: nessun cambio nella lista campionato, il nigeriano resta fuori. Tra giovedì e venerdì Sarri aveva infatti deciso di reinserirlo al posto di Rovella, fermo fino a gennaio dopo l’operazione per la pubalgia. Poi, sabato, riporta il Corriere dello Sport, il dietrofront su indicazione della società: analizzando il calendario, ci si è resi conto che Dele-Bashiru avrebbe potuto giocare pochissime partite prima della partenza per la Coppa d’Africa.

Una valutazione fatta anche in attesa di informazioni ufficiali dalla Nigeria: se, per qualche motivo legato al recente infortunio muscolare, non dovesse essere convocato, la Lazio utilizzerebbe senza esitazioni il secondo e ultimo slot di cambio disponibile (il primo era stato impiegato per sostituire proprio Dele-Bashiru con Basic). Al momento, però, le possibilità sembrano ridotte: il ct Chelle lo stima e dovrebbe includerlo nella spedizione.

La Coppa d’Africa parte il 21 dicembre, e i convocati raggiungeranno i ritiri circa due settimane prima: nel caso di Dele-Bashiru, significherebbe essere disponibile al massimo per Milan (29 novembre) e Bologna (7 dicembre). Potrebbe giocare comunque la gara di Coppa Italia con il Milan del 4 dicembre, che non richiede reinserimento in lista. Ecco perché, considerando anche il poco minutaggio accumulato dopo due mesi di stop, la Lazio giudica prematuro e poco utile utilizzare ora il secondo switch.