Lazio, Dele-Bashiru potrà giocare contro il Milan: il motivo
Nei prossimi dieci giorni la Lazio sarà impegnata in un doppio confronto complicato. Sabato 29 novembre sfiderà il Milan a San Siro per la gara di campionato; mentre il 4 dicembre ospiterà il Diavolo all'Olimpico.
Sarri sfiderà Allegri a distanza di pochi giorni, ma le due rose si trovano a un livello completamente diverso, sia per qualità che per numero. Proprio per questo, Sarri potrebbe scegliere di dare una chance a Dele-Bashiru nella seconda sfida.
Il nigeriano si trova fuori dalla lista per il campionato e sarà quindi impossibilitato ad aiutare la squadra nel match di sabato sera, per la sfida di Coppa Italia invece il discorso è ben diverso. Infatti, in Coppa Italia non ci sono limitazioni e ogni tesserato può scendere in campo.
La stessa situazione accadde lo scorso anno quando c'era Baroni in panchina. Contro il Napoli, a dicembre 2024, scese in campo Hysaj dal primo minuto; mentre contro l'Inter, a febbraio 2025, scese in campo Pellegrini, sempre dall'inizio. Entrambi i giocatori in quel momento si trovavano fuori dalla lista per il campionato.