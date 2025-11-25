Lazio, chi è Berti: figlio di Cesena con l'idolo Bernardo Silva

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Brilla la stella di Tommaso Berti. La sua luce è arrivata fino al centro sportivo di Formello, la Lazio ne è rimasta abbagliata. Classe 2004, cesenate doc, nato e cresciuto con il cavalluccio marino nel cuore nella Città dei Tre Papi. Da tifoso sugli spalti è diventato l'idolo e il simbolo di tutto il pubblico del Cesena.

GLI INIZI - Partendo dai pulcini ha fatto tutta la trafila delle giovanili bianconere, fino ad arrivare in prima squadra. Nel mezzo solo una parentesi in prestito con la Primavera della Fiorentina nella stagione 2022/23. Il 22 agosto 2021 ha fatto il suo esordio all'età di 17 anni, giocando in Coppa Italia di Serie C contro la Pistoiese. Da lì è partita la sua scalata, che l'ha portato ora a consacrarsi in Serie B.

RUOLO E QUALITÀ - Centrocampista brevilineo dotato di grande tecnica e di un'ottima visione di gioco: nel 3-5-2 del tecnico Mignani ricopre il ruolo di mezzala destra, dialogando spesso con l'attacco. Quando gioca si ispira a Bernando Silva del Manchester City: "Nonostante non sia un colosso a livello fisico, riesce comunque a essere un giocatore top a livello mondiale", ha spiegato lui stesso.

LA STAGIONE - Tra i professionisti ha collezionato più di 140 presenze, ma quest'anno ha fatto un salto di qualità evidente: con un totale di 1.092 minuti giocati in 14 partite, ha già messo a referto un gol e quattro assist. A inizio novembre è arrivata anche la chiamata dell'Italia Under 21 ct Baldini, con cui ha fatto il suo debutto contro la Svezia proprio a Cesena, segnando allo scadere su rigore (lasciatogli da Pafundi).

LA LAZIO LO TIENE D'OCCHIO - Sarri ha bisogno di un centrocampista e Berti può fare al caso suo. Sarà difficile però strapparlo alla sua terra: solo a ottobre la società bianconera l'ha blindato facendogli firmare il rinnovo di contratto fino al 2028. La Lazio comunque segue con grande interesse la sua crescita.