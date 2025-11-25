Milan, festa moderata: la Lazio è vicina, Allegri vuole attenzione

Allegri smorza l'entusiasmo, non vuole che la squadra si esalti troppo e arrivi al doppio esame con la Lazio con eccessiva sicurezza

RASSEGNA STAMPA - Il Milan è sull'onda dell'entusiasmo dopo la vittoria nel derby. Aver battuto l'Inter è stata una grande iniezione di fiducia per i rossoneri, ma Allegri non vuole troppe distrazioni e troppi festeggiamenti che potrebbero distrarre la squadra e fargli commettere un passo falso. Il tecnico chiede massima concentrazione e attenzione.

Maignan e compagni, riporta la Gazzetta dello Sport, dopo il successo contro i nerazzurri hanno festeggiato prima nello spogliatoio e poi in un locale in città, tra pizza e sorrisi. Ma ci ha pensato il livornese a smorzare l'entusiasmo e a riportare tutti con i piedi per terra. Ha invitato i suoi a godersi il momento, ma non troppo. Ha chiesto loro di rimanere concentrati perché ancora non è stato fatto niente e l'obiettivo è lontano.

Non ha allentato la tensione domenica notte e non lo farà neanche oggi, quando a Milanello riprenderanno gli allenamenti. La vittoria nel derby andrà cancellata, la squadra dovrà ripartire da zero. Non vuole che il gruppo si esalti troppo, il doppio esame con la Lazio servirà a capire la forza dei propri giocatori soprattutto a livello mentale.

