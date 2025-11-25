Lazio, un calciatore entra in diffida dopo il Lecce: tutti i dettagli
25.11.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio esce dalla vittoria contro il Lecce con un solo ammonito. Si tratta di Matteo Guendouzi, autore del primo gol biancoceleste. La partita poi è stata chiusa da Noslin, che nel finale ha bucato Falcone e sigillato il successo della squadra di Sarri.
Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo per la dodicesima giornata di campionato, il giallo del centrocampista francese è il quarto di questa stagione.
Per questo ora entra in diffida: in caso di nuova ammonizione contro il Milan a San Siro, salterà la prossima gara di Serie A contro il Bologna. L'attenzione quindi dovrà essere massima.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.