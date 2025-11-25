Champions League | Sorridono Juve e Napoli. Barcellona e City ko

Emozioni e gol nella quinta giornata di Champions League positiva anche per Juventus e Napoli che hanno vinto entrambe le loro partite

Torna la Champions League con due italiane in campo nella quinta giornata della competizione. Juve e Napoli erano chiamate a vincere e così hanno fatto sia la squadra di Spalletti che quella di Conte.

Gara subito in salita per i bianconeri nel freddo norvegese con il Bodo/Glimt che passa in vantaggio con Blomberg alla mezz'ora. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio ma all'inizio della ripresa la Juve trova subito la rete del pari con Openda. Appena dieci minuti dopo la rimonta è completa con la rete di McKennie che porta i bianconieri sul 2-1. Nel finale Fet trasforma un calcio di rigore e sigla il 2-2 ma non basta perché il gol di David regala alla Juve una vittoria preziosissima.

Il muro del Qarabag al Maradona dura per più di un tempo ma alla fine il Napoli riesce a conquistare la vittoria: McTominay la sblocca al minuto 68 e poi l'autorete di Jankovic fissa il punteggio sul 2-0 per gli azzurri.

Vince anche il Marsiglia di De Zerbi che batte per 2-1 il Newcastle grazie alla doppietta di Aubameyang. Poker del Dortmund che stende il Villarreal con la doppietta di Guirassy e i gol di Adeyemi e Svensson. Pesante sconfitta invece per il Barcellona, in dieci per l'espulsione di Araujo dal 44', che cade in casa del Chelsea per 3-0. L'autogol di Koundé sblocca il match e le reti di Willian e Delap fissano il punteggio sul 3-0.

Ko anche il Manchester City di Guardiola che cade in casa contro il Bayer Leverkusen che si impone per 2-0 con i gol di Grimaldo e Schick. Pari a reti inviolate tra Slavia Praga e Atletico Bilbao mentre nelle gare delle 18.45 prima vittoria per il Benfica di Mourinho che batte per 2-0 l'Ajax con i gol di Dahl e Berreiro mentre l'Union SG batte di misura il Galatasaray con il gol di David.

