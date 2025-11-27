Cagliari, Pisacane torna sulla sfida con la Lazio: le parole

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve. Durante l'intervista ha citato anche la Lazio

Il Cagliari, dopo il pari col Genoa, torna in campo per affrontare la Juventus. L'appuntamento all'Allianz Stadium è per sabato 29 novembre alle 18. In conferenza stampa, per presentare la sfida, è intervenuto Fabio Pisacane e parlando di infortuni ha detto: "Non mi piace piangermi addosso o cercare alibi. Mi sento di dire che i ragazzi debbano sentire che la squadra ha bisogno di tutti!".

Il tecnico, proseguendo, ha aggiunto: "Dipende dal nostro approccio, non dalla partita. Anche con Lazio e Como erano trasferte difficili ma ci siamo ben distinti. Abbiamo reagito dopo le sconfitte, questa è una qualità della squadra. Non dipende dai ragazzi ma dal lavoro mio e del mio staff! Giocatori come Folorunsho mi stanno dando valide alternative, può essere impiegato in diverse occasioni. Contro il Genoa, per me, Adopo ha giocato bene, mentre Prati poteva fare decisamente meglio".

