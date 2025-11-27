Calciomercato Lazio, Insigne resta in stand-by: Sarri lo aspetta
RASSEGNA STAMPA - Dopo mesi di attesa, ora si attende solo il via libera della Lazio. Lorenzo Insigne è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore biancoceleste e aspetta solo l'ok definitivo per sbarcare finalmente alla corte di Sarri.
Per mesi Mau lo ha desiderato come vice Zaccagni e l'ex Toronto ha rifiutato tutte le altre offerte a lui pervenute, preferendo restare fermo pur di ricongiungersi con il tecnico toscano, già avuto ai tempi del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, l'esterno deve aver avuto chiare garanzie da Lotito, che lo avrebbero convinto a restare in attesa di una chiamata.
L'accordo tra le due parti dovrebbe durare sei mesi con un'opzione per il prolungamento, a una cifra intorno che si aggira sui 1,3 milioni di euro. Ora Insigne deve solo continuare ad aspettare, sperando che l'attesa si esaurisca prima della sua pazienza.