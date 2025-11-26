Impallomeni riconosce il lavoro di Sarri: le parole sulla Lazio
La Lazio ha recuperato punti. Con la vittoria contro il Lecce, la squadra di Sarri si è avvicinata a Juventus e Como, fermandosi all’ottavo posto in campionato. Ora alla prossima giornata c’è il Milan a San Siro.
26.11.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha recuperato punti. Con la vittoria contro il Lecce, la squadra di Sarri si è avvicinata a Juventus e Como, fermandosi all’ottavo posto in campionato. Ora alla prossima giornata c’è il Milan a San Siro.
Del percorso dei biancocelesti ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Noto in queste squadre i miglioramenti di Roma, Bologna e Como, che sono sostanziali. Sul podio ci sono loro. Poi c'è la Lazio, che ha recuperato molto”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.