SONDAGGIO | Lazio-Lecce: ecco il vostro migliore in campo
AGGIORNAMENTO 26/11 - È Toma Basic il vostro migliore in campo della partita tra Lazio e Lecce di domenica sera. Il centrocampista croato ha dominato il sondaggio catalizzando il 63,59% dei voti. A seguirlo, in seconda posizione, c'è Matteo Guendouzi con il 13,42%, mentre chiude il podio Mattia Zaccagni che registra un 5,75% delle preferenze.
La Lazio vince contro il Lecce, portando a tre le vittorie di fila all'Olimpico. Prima il gol di Guendouzi, poi quello in pieno recupero di Noslin: i biancocelesti ripartono bene dopo la sosta per le nazionali, arrivata dopo la brutta sconfitta contro l'Inter.
Con i tre punti conquistati questa sera, la squadra di Sarri si porta a quota 18 punti, a sole due lunghezze dalla Juventus, che occupa attualmente l'ultimo posto valido per la qualificazione alle coppe europee. La prossima sfida sarà quella contro il Milan, in programma sabato sera.
Ma prima di focalizzarci già al prossimo impegno, è il momento di decretare il migliore in campo: potete farlo voi, direttamente nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).