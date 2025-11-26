Lazio, altro stop: Cataldi out, ecco i tempi di recupero

Altre brutte notizie. Si ferma Cataldi, che nell'ultima vittoria contro il Lecce aveva accusato un problema muscolare al polpaccio destro. Sarri sperava si trattasse di un semplice affaticamento, invece...

RASSEGNA STAMPA - Altre brutte notizie. Si ferma Cataldi, che nell'ultima vittoria contro il Lecce aveva accusato un problema muscolare al polpaccio destro. Sarri sperava si trattasse di un semplice affaticamento, invece gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di basso grado: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro. L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni", si legge nel comunicato ufficiale.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista starà fuori per circa venti giorni. Per precauzione non avrebbe comunque giocato nella prossima trasferta di San Siro contro il Milan, ma ora rischia di saltare anche la sfida di Coppa Italia (sempre contro i rossoneri, il 4 dicembre), la gara contro il Bologna (7 dicembre) e quella contro il Parma (13 dicembre).

Nuove valutazioni saranno fatte durante il protocollo riabilitativo, con la speranza di accorciare i tempi di recupero e di rientrare prima del previsto. Sarri a centrocampo già deve fare a meno di Rovella, che si è operato per la pubalgia e tornerà nel 2026, e di Dele-Bashiru, attualmente fuori lista.