Lazio, incontro Lotito - Gualtieri per il Flaminio: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Incontro in segreto. Lotito in Campidoglio dal sindaco Gualtieri, tutto nella giornata di lunedì, come riportato da Il Messaggero. Il presidente della Lazio ha incontrato il primo cittaadino della Capitale per parlare dello Stadio Flaminio. È stato un colloquio utile, ma interlocutorio.
Sentito il parere dell'avvocatura, Gualtieri ha aperto alla richiesta del presidente della Lazio di acquisire l'impianto attraverso il diritto di superficie: "Lo stadio di proprietà unica vera via (più dell''idea di un eventuale ingresso al Nasdaq)", scrive lo stesso quotidiano.
Prima però serve l'ok da parte della Soprintendenza di Stato cui spetta per legge la possibilità, in caso di cessione di bene vincolato, di esercitare il diritto di prelazione. Alla Lazio, in questo caso, sarebbe molto utile un parere positivo al proprio progetto da parte delle Belle Arti.