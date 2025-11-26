Lazio, Dele-Bashiru aspetta: si riflette sul rientro in lista
RASSEGNA STAMPA - Tiene ancora banco in casa Lazio il tema legato al reintegro in lista di Dele-Bashiru. Già la scorsa settimana se n'era parlato a Formello, Sarri aveva rivelato di aver scelto di inserirlo nuovamente nell'elenco (al posto di Rovella, operato per la pubalgia), salvo poi tornare sui suoi passi su richiesta della società.
“Io avevo deciso di farlo rientrare venerdì, la società mi ha detto di aspettare la prossima settimana. Ne parleremo nei prossimi giorni”, aveva spiegato il tecnico dopo la partita contro il Lecce. Ora è il tempo di nuove valutazioni: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, già da oggi si ragionerà sul suo rientro visto anche il nuovo infortunio di Cataldi.
Il regista ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro che lo costringerà a stare fuori per circa venti giorni. Le alternative nel reparto ora restano Vecino, primo indiziato a giocare da titolare, e Belahyane. Per il nigeriano si studieranno le prossime mosse, in attesa di capire anche se verrà convocato a breve dalla Nigeria per la Coppa d'Africa.