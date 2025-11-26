Milan - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa
Scopri l'arbitro designato per dirigere il big match tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di campionato.
26.11.2025 12:10 di Christian Gugliotta
Dopo aver ottenuto il suo terzo successo casalingo consecutivo, la Lazio si prepara a viaggiare a Milano per affrontare il Milan. Il big match di San Siro, valido per la tredicesima giornata di Serie A, verrà disputato sabato 29 novembre con fischio d'inizio previsto per le ore 20:45.
L'arbitro designato per dirigere la sfida è Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Yoshikawa. In veste di IV Uomo ci sarà Zufferli, mentre al Var Di Paolo sarà affiancato dall'Avar Paterna.
Arbitro: Giuseppe Collu
Assistenti: Vecchi - Yoshikawa
IV Uomo: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna