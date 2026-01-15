Lazio, Cataldi elogia Felipe Anderson: "Straripante, giocatore fortissimo"
15.01.2026 di Jessica Reatini
Una vita con l'aquila sul petto, salvo un paio di parentesi lontano dalla Capitale. Negli anni alla Lazio Danilo Cataldi ha condiviso il campo e lo spogliatoio con giocatori fortissimi, con leggende come Klose, e anche con talenti come quello di Felipe Anderson di cui ha parlato nell'intervista rilasciata a Lazio Style Channel.
"Felipe Anderson era straripante nei suoi primi quattro mesi alla Lazio, poi è tornato e penso che comunque faceva la differenza, era più pulito magari meno devastante a livello fisico. Felipe è un giocatore fortissimo".
