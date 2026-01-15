Lazio, Cataldi elogia Felipe Anderson: "Straripante, giocatore fortissimo"

15.01.2026 14:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cataldi elogia Felipe Anderson: "Straripante, giocatore fortissimo"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Una vita con l'aquila sul petto, salvo un paio di parentesi lontano dalla Capitale. Negli anni alla Lazio Danilo Cataldi ha condiviso il campo e lo spogliatoio con giocatori fortissimi, con leggende come Klose, e anche con talenti come quello di Felipe Anderson di cui ha parlato nell'intervista rilasciata a Lazio Style Channel.

"Felipe Anderson era straripante nei suoi primi quattro mesi alla Lazio, poi è tornato e penso che comunque faceva la differenza, era più pulito magari meno devastante a livello fisico. Felipe è un giocatore fortissimo".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide