Calciomercato Lazio | Sfuma Toth: Fabiani incassa il no dell'ungherese
Affondo provato, ma il tentativo della Lazio non è andato in porto. Niente da fare per l'arrivo di Alex Toth: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Fabiani ha condotto la trattativa in prima persona, è volato in Spagna (a Murcia) dove il Ferencvaros è in ritiro per via dello stop del campionato.
L'obiettivo era chiaro: strappare il sì del ragazzo e del club per il trasferimento di Toth in biancoceleste. Non c'è stato niente da fare. È probabile che la concorrenza del Bournemouth abbia fatto la differenza. Salvo sorprese, il gioiellino ungherese classe 2005 andrà in Premier League.
Ecco spiegato il motivo dell'assenza del direttore sportivo a Verona. Non ha seguito la squadra in trasferta per portare avanti la pista di mercato. Un viaggio che però si è trasformato in un nulla di fatto: bisognerà cercare altrove. Oltre a Taylor, la Lazio ha bisogno di un altro innesto in mediana dopo l'addio di Guendouzi. La ricerca continua.
