Lazio, ballottaggio a sinistra per il Como: Lazzari insidia Pellegrini

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dubbi sulla fascia per il Como: Lazzari prova a rimettere in discussione le gerarchie e a insidiare Pellegrini, titolare in otto delle ultime nove giornate di campionato. Luca si è preso lo spazio che inizialmente apparteneva a Tavares, consentendo a Marusic di stabilizzarsi sulla corsia destra senza continui cambi di fascia. Al momento Pellegrini resta leggermente in vantaggio, ma il dubbio è riacceso dall’impatto dell’ex Spal nell’ultima gara. Il suo ingresso contro il Verona si è rivelato determinante: la discesa sulla fascia ha portato al cross deviato in scivolata da Nelsson, con il pallone che si è impennato ed è finito in rete poco sotto la traversa. Un episodio che ha sbloccato la partita e permesso alla Lazio di tornare dal Bentegodi con tre punti pesantissimi.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il ballottaggio è aperto. Lazzari partì titolare lo scorso 24 agosto al Sinigaglia, quando Sarri scelse di chiudere la corsia sinistra con Tavares: lunedì sera potrebbero cambiare entrambi i terzini, oppure esserci Lazzari come unico punto fermo sugli esterni. L’impiego di Marusic, fresco di rinnovo, non è in discussione, a prescindere dalla fascia occupata. Pellegrini, dal canto suo, prova a difendere le gerarchie consolidate: da Lazio-Lecce del 23 novembre 2025 in poi è rimasto fuori dall’undici iniziale soltanto contro il Bologna, gara in cui restò in panchina per tutti i novanta minuti.

La sfida si inserisce in un contesto di scelte obbligate. Nuno Tavares è finito ai margini ed era tra i possibili partenti a gennaio, mentre Hysaj è stato reinserito in lista al posto di Castellanos, ceduto al West Ham a inizio mercato invernale. Per due maglie sugli esterni difensivi la competizione resta quindi a tre. Finora Lazzari ha collezionato cinque presenze da titolare in stagione, compreso l’esordio poco fortunato di Como, ma la prestazione positiva di Verona ne rilancia le ambizioni. Le prove tattiche dei prossimi giorni chiariranno le intenzioni di Sarri: oggi è in programma una doppia seduta (ore 10 e ore 15), poi da domani a domenica la squadra lavorerà nel pomeriggio.