Uefa, i premi per la stagione 2024/25: ecco quanto ha incassato la Lazio
È stato pubblicato dalla Uefa il 'Financial Report' rispetto alle cifre che i club hanno guadagnato l'anno scorso per il loro percorso in Europa. Per quanto riguarda le italiane c'è anche la Lazio, che nella stagione 2024/25 si è fermata ai quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt ai rigori.
I biancocelesti nello specifico hanno incassato 24 milioni di euro, divisi tra bonus partecipazione (4,3), market pool e ranking (9,1), bonus risultati (3,1), bonus classifica (3,3), ottavi di finale (1,7) e quarti di finale (2,5).
L’Inter, finalista di Champions League, ha invece guadagnato circa 136 milioni di euro. Al secondo posto tra le italiane c'è l’Atalanta, che ha chiuso a 71 milioni (67 dalla Champions più 4 dalla Supercoppa) davanti a Juventus (66,4), Milan (61,3) e Bologna (35). Per quanto riguarda l'Europa League, la Roma ha incassato 20 milioni; in Conference, invece, la Fiorentina ha ottenuto 13,9 milioni di euro.