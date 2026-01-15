Lazio, Sarri ha le idee chiare: (quasi) tutti in discussione tranne i centrali

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La difesa della Lazio è tornata a brillare e Sarri, almeno fino a fine stagione, non ha intenzione di privarsi di nessuno dei due, specialmente di Romagnoli. Le voci sull’interesse dell’Al-Sadd di Roberto Mancini trovano riscontro, ma - racconta il Messaggero - a muoversi sarebbero stati soprattutto i rappresentanti del giocatore, intenzionati a capire se esistano margini per un’operazione.

Dal club, invece, non sarebbero ancora arrivati segnali per avviare un confronto sul rinnovo di un contratto in scadenza nel 2027. E poi c’è anche un tema di promesse: il numero 13 non le ha dimenticate e si aspetta che l’impegno profuso venga riconosciuto anche sul piano economico.

Sarri ha lasciato intendere che, su quasi tutti, si potrebbe aprire una riflessione, ma la partenza di uno dei due centrali nei prossimi giorni rischierebbe di mettere in discussione anche l’impegno preso con i tifosi. I sostenitori sono dalla parte del loro condottiero e, in caso di un’eventualità estrema che preveda l'addio (comunque difficile), difficilmente biasimerebbero il tecnico. Il veto resta valido fino a giugno: poi ognuno sarà libero di scegliere il proprio futuro. L’obiettivo è chiaro: chiudere il campionato con una coppia di centrali affiatata, affidabile e ormai rodata contro quasi tutti gli avversari.

Un discorso diverso si sarebbe potuto fare se Patric fosse stato in grado di garantire continuità, ma lo spagnolo è di nuovo ai box. A Sarri piace anche Provstgaard, ma il centrale danese classe 2003 è considerato un investimento per il futuro: per ora deve crescere e imparare.