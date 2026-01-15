FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Como: torna Zaccagni, Basic a rischio

FORMELLO - Doppia seduta in archivio. Assente ancora Basic: il suo rientro in gruppo potrebbe slittare, rischia di non farcela per il Como. Al momento a centrocampo sono in vantaggio Vecino (ha saltato le prove tattiche) e Taylor (venerdì mattina sarà presentato insieme a Ratkov). Sicuro del posto in regia Cataldi; Rovella non è ancora pronto per scendere in campo dall'inizio. 

In attacco si rivedrà Zaccagni, squalificato all'ultima contro il Verona. Il dubbio è sui suoi compagni di reparto nel tridente: è corsa a due sia al centro tra Noslin e Ratkov che a destra tra Isaksen e Cancellieri. Pochi dubbi invece in difesa, con le conferme di Marusic e Pellegrini sulle fasce e di Gila e Romagnoli al centro. In porta ovviamente ci sarà Provedel. 

All'Olimpico mancherà ancora Patric, out nelle ultime gare per una lesione al polpaccio. La prossima settimana, invece, rientreranno Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d'Africa. Il primo giocherà sabato la finale per il terzo e quarto posto con la Nigeria; il secondo domenica affronterà il Marocco per la vittoria del titolo. Sarri avrà tempo fino alla rifinitura di domenica pomeriggio per fare le sue scelte.

