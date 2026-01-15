Serie A, si conclude oggi la sedicesima giornata: il programma
15.01.2026 16:45 di Simone Locusta
Da questa sera in poi tutto il campionato sarà in paro, senza recuperi da scontare. Dopo le due gare di ieri, restano le ultime due della sedicesima giornata da giocare. Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 contro il Parma; mentre l'Inter ha guadagnato tre punti importantissimi grazie alla rete di Pio Esposito.
Oggi tocca alle altre due squadre che sono state impegnate in supercoppa: Bologna e Milan se la vedranno rispettivamente contro Verona e Como. Ecco di seguito il programma della giornata:
BOLOGNA - VERONA (Ore 18:30)
COMO - MILAN (Ore 20:45)
