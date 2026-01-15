Lazio, Cardone: "Perplesso dal progetto tecnico, urge una mezz'ala"

Nel consueto intervento a Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto sul mercato della Lazio e su quelle che saranno le prossime mosse in queste ultime due settimane di calciomercato.

"La Lazio è molto concentrata su Rayan, che dal punto di vista dell’investimento rappresenterebbe una svolta perché porterebbe ad abbattere il muro dei soliti 20 milioni. Ne chiedono 45, ma è un affare possibile con 25 milioni per metà del cartellino, più il 50% della futura rivendita. Così il Vasco da Gama si metterebbe a tavolino per parlarne e la Lazio vorrebbe provare a convincerli con questa idea. Senza un’apertura da parte della società brasiliana sarebbe inutile partire e andare lì, bisogna prima mettere in piedi un’operazione che si potrebbe chiudere".

"Rimango perplesso dal progetto tecnico perché sarebbe più urgente una mezzala per Sarri, e mi sembra di vedere uno stallo importante dopo il sorpasso del Bournemouth per Toth. Il direttore sportivo è Tiago Pinto e casualmente è su tutti gli obiettivi della Lazio, prima Toth, poi Rayan e ora hanno mostrato interesse anche per Fabbian, è strano. Il brasiliano sarebbe un acquisto per il futuro, anche per esigenza tecnica perché in questo momento non ci sarebbe bisogno di un altro centravanti”.

"Pedraza ha un accordo fino al 2028, la Lazio vuole anticipare i tempi ma se non dovesse riuscirci arriverà a Roma a giugno; Tavares è sul mercato. In questo momento Sarri della difesa è contento, vuole una mezzala”.

