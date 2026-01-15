Lazio, Mazzantini su Perugia-Juve: "Gaucci controllò tutto, c’erano spie”
Il 14 maggio 2001 è una data marchiata a fuoco nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti. Quel giorno la Lazio conquisto il suo ultimo scudetto, il secondo della sua storia, grazie alla vittoria sul Parma all'Olimpico e alla contemporanea sconfitta della Juventus sotto il diluvio di Perugia.
Uno dei protagonisti di quella giornata fu Andrea Mazzantini, portiere del Perugia, che in un'intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha raccontato l'incredibile percorso di avvicinamento a quella gara storica:
"Il momento più teso della mia carriera?La vigilia di Perugia-Juve, maggio 2000. L’anno prima eravamo stati l’ago della bilancia dello scudetto del Milan, Gaucci non voleva che si insinuasse chissà cosa. Quella settimana controllò tutto. C’erano spie, persone in incognito. Se avessimo perso ci avrebbe mandato in ritiro in Asia, ma parai di tutto. Prima di rientrare col diluvio, andai da Collina con un phon in mano. “Asciughiamo così?, dissi ridendo".