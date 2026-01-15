Lazio, Mattei verso Lotito: "In campo ci vanno i giocatori o il bilancio?"

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista Stefano Mattei, che si è espresso riguardo al mercato di gennaio della Lazio, al momento bloccato dopo gli acquisti di Ratkov e Taylor. Di seguito le sue parole.

“Io voglio giudicare i fatti, quindi c’è da attendere fine mese. Al momento c’è un saldo di 30-35 di attivo. La società ha detto che non ha problemi di soldi, che farà mercato, che il blocco ha creato un disagio perché erano pronti a fare il mercato a Sarri e tutte altre faccende ancora da dimostrare. Va in campo il bilancio o ci vanno i giocatori? Comunque bisogna essere ottimisti, mancano ancora 15 giorni di mercato".

"Open Var? La spiegazione del rigore non dato a Gila è tragicomica; si parla di ‘intervento fortuito’, ma come può essere fortuita una trattenuta di maglia? La cosa più grave è che al momento del rigore di Gudmundsson non è stato fatto sentire l’audio”.