Lazio, Cataldi: "Più di 250 presenze, se mi guardo indietro..."
15.01.2026 15:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Più di 250 presenze con la Lazio e la voglia di alzare ancora l’asticella. Danilo Cataldi vuole portare i colori biancocelesti il più in alto possibile: “250 presenze e oltre con la Lazio? Mi fa piacere, penso che da un certo punto di vista non sia stato facile, sono andato via e poi sono tornato".
"Se mi guardo indietro sono contento e spero di poter portare la Lazio il più in alto possibile”, queste le parole ai microfoni di Lazio Style Channel.
