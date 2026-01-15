Lazio, Cataldi: "Più di 250 presenze, se mi guardo indietro..."

15.01.2026 di Jessica Reatini
© foto di www.imagephotoagency.it

Più di 250 presenze con la Lazio e la voglia di alzare ancora l’asticella. Danilo Cataldi vuole portare i colori biancocelesti il più in alto possibile: “250 presenze e oltre con la Lazio? Mi fa piacere, penso che da un certo punto di vista non sia stato facile, sono andato via e poi sono tornato".

"Se mi guardo indietro sono contento e spero di poter portare la Lazio il più in alto possibile”, queste le parole ai microfoni di Lazio Style Channel.

