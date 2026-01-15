Lazio, nodo rinnovi: Cataldi prolunga, riflessioni su Pellegrini e Lazzari
RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio si valuta attentamente la situazione legata alle diverse scadenze contrattuali dei giocatori presenti in rosa. L'obiettivo del club è quello di svecchiare l'organico e, se per alcune pedine questi potrebbero gli ultimi mesi in biancoceleste, per altri i rinnovi restano ancora in bilico.
In scadenza a giugno 2026 ci sono Pedro, Hysaj e Vecino, che a fine stagione saluteranno sicuramente. Come ricorda Il Messaggero, nell'estate 2027 terminerà anche l'accordo di Patric, destinato all'addio dopo aver trovato appena due presenze da titolare nel 2025, mentre sugli altri giocatori che esauriranno il proprio contratto nella stessa estate la Lazio dovrà fare le sue valutazioni.
Oltre alle intricate situazioni di Gila e Romagnoli, resta incerto il futuro di Lazzari e Pellegrini, così come quello di Cancellieri, legato indissolubilmente al mercato. Chi andrà sicuramente verso il prolungamento è Danilo Cataldi, ormai perno di questa Lazio, così come Basic che, invece, aspetta solo di apporre la propria firma sul rinnovo da 1.9 milioni all'anno fino al 2030.