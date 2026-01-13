Lazio, Petrucci (Sky): "Sul mercato c'è tensione. Toth? Vi spiego..."

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Petrucci, ai microfoni di Radio Laziale, ha fatto il punto della situazione in casa Lazio tra mercato in entrata, in uscita e capitolo rinnovi, spiegando anche le sue sensazioni su Maurizio Sarri.

IN ENTRATA - "La Lazio ha fatto un’offerta per Toth, 10 più bonus. L’offerta del Bournemouth è superiore, vediamo se la Lazio rilancerà. Il Ferencvaros è pronto a dare il giocatore al migliore offerente. Su Timber non credo ci sia una trattativa al momento. Ci sono dei parametri non da Lazio, che non permettono di aprire la trattativa, a livello di cifre e concorrenza. Wimmer è uno di quei giocatori che é stato visionato, ma non siamo ai livelli di una trattativa. Insigne è disposto ad aspettare ancora, pur non avendo la certezza di poter vestire la maglia biancoceleste, ma ad oggi la situazione é in pausa".

IN USCITA - "Seguiamo bene anche le cessioni, perché l’iter può essere quello che abbiamo già visto, ovvero che un nuovo acquisto possa arrivare dopo una cessione, così com’è stato fatto fino ad ora. L’offerta del Brentford per Cancellieri ancora non è arrivata, ma la Lazio se l’aspetta. Bisogna vedere la cifra e la formula con cui verrà accompagnato il tutto per sapere se l’esterno potrà essere ceduto oppure no".

SARRI - "Che ci sia tensione sul mercato è cronaca, le dichiarazioni stanno lì, sia da parte di Sarri che della società. E' un momento di agitazione, è ovvio che non ci sia piena sintonia. Io vedo Sarri amareggiato da alcune situazioni di mercato, la società non ha preso bene le dichiarazioni del mister, che però vedo molto a fuoco e molto sul pezzo per quanto riguarda la stagione in corso. In questo momento non c’è nessun segnale che possa portare a spaccature profonde. Ma se questo é il clima, tocca vedere a giugno quale sarà la situazione per poter proseguire insieme".

RINNOVI - "Ad oggi non c’è stato nessun movimento per quanto riguarda i rinnovi di Gila e Romagnoli, é tutto fermo. Questo rende un po più grigia la situazione, c’è il rischio che si possano perdere entrambi. Comunque per me é difficile che Romagnoli possa andare via in questa sessione".