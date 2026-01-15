Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Il Borussia Dortmund ha chiesto Tavares"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Trattativa in stand-by tra Lazio e Besiktas per Nuno Tavares. Non si è ancora trovato l'accordo tra le parti, l'affare ha subito una frenata rispetto agli ultimi giorni. E il calciatore non sarebbe nemmeno così sicuro della destinazione. Per questo, secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballeuropa.com, per il portoghese si sarebbe inserito anche il Borussia Dortmund.

Il club giallonero avrebbe bisogno di un nuovo giocatore in quel ruolo, visto che come alternativa di Svensson c'è solo Ryerson, che però gioca a destra e spesso viene adattato. In più, lo statunitense è stato accostato al Liverpool e potrebbe lasciare la Bundesliga. Per questo il Borussia Dortmund avrebbe chiesto informazioni alla società biancoceleste per il portoghese, ormai in uscita e fuori dal progetto tecnico di Sarri.

Non ci sono ancora stati contatti tra club, solo un sondaggio esplorativo. La richiesta della Lazio per lasciarlo partire è di circa 15 milioni di euro, anche con la formula di un prestito con obbligo di riscatto. All'Arsenal, da cui è stato acquistato Nuno Tavares, andrà il 35% sulla futura rivendita.