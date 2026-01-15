NEWS | La notte folle di due fratelli all'interno dello Stadium della Juve
15.01.2026 12:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ha dell’incredibile quanto accaduto all’Allianz Stadium in occasione della gara tra Juventus e Cremonese. Due ragazzi, fratello e sorella, sono infatti rimasti all’interno dell’impianto, nascondendosi in una delle sale di accoglienza, fino a che la vigilanza non si è accorta della loro presenza chiamando il 112... <<< ALLIANZ STADIUM >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide