Lazio, parla Canovi: "Lotito? A gennaio vende, non fa acquisti..."
15.01.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato l'operatore di mercato Dario Canovi soffermandosi sulle operazioni delle squadre di Serie A, tra cui anche la Lazio. Al momento la società biancoceleste ha chiuso solamente gli acquisti di Taylor e Ratkov dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi.
Di seguito le sue parole in merito alle scelte del presidente Lotito: "Ci si aspettava di più a gennaio dalla Lazio? Basta vedere la storia: Lotito a gennaio vende, non fa grandi acquisti".
