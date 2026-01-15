Calciomercato Lazio | Rinnovi, scadenze e nuovi nomi: il punto sui terzini
RASSEGNA STAMPA - Il restyling delle corsie laterali era nei piani della società già dalla scorsa estate: inizialmente il club non aveva in programma il rinnovo di Marusic, ma la chiara volontà di Sarri ha cambiato le carte in tavola, portando alla sua conferma. Sulla sinistra resta in uscita Nuno Tavares, se non in questa finestra di mercato, con ogni probabilità a giugno.
La posizione di Lazzari resta da rivalutare nonostante un contratto in scadenza nel 2027: ad agosto il terzino era stato molto vicino al Sassuolo, che è tornato a bussare alla porta in questi giorni di gennaio, ma la Lazio scelse però di trattenerlo a causa del blocco del mercato. Hysaj è in scadenza, mentre Alfonso Pedraza rappresenterà il primo innesto nel gruppo dei terzini. Ad oggi la Lazio conta cinque esterni difensivi, i già citati più Pellegrini ormai titolare, a cui si aggiungerà Pedraza. L’obiettivo è ridurre il numero a quattro, se non addirittura a tre.
Sul fronte dei possibili rinforzi, spiega il Corriere dello Sport, Gaaei dell’Ajax era uno dei profili preferiti da Sarri per la fascia destra. Tra le ultime opzioni valutate nel mercato c’è stato anche Max Aarons, esterno inglese di proprietà dei Rangers e attualmente in prestito al Bournemouth: 26 anni, alto 1,78, destro naturale ma utilizzabile anche a sinistra, considerato un profilo da under. Prima di puntare su Pedraza, Sarri aveva pensato anche ad Aaron Martin del Genoa, anche lui in scadenza a giugno, ma la scelta finale del club è ricaduta sul giocatore del Villarreal.