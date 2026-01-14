Calciomercato Lazio | Rayan, c'è anche il Bournemouth: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - Ancora il Bournemouth. Dopo il sorpasso per Toth del Ferencvaros, ora il club inglese punta anche Rayan del Vasco da Gama. A riportarlo è Matteo Moretto: "Il Bournemouth sta spingendo per Rayan del Vasco da Gama", ha scritto su X. Sul calciatore è forte l'interesse anche della Lazio, che da tempo lavora per avvicinarsi alle richieste alte dei brasiliani.
Vi abbiamo raccontato dell'ultima offerta della società biancoceleste, 20 milioni più 5 di bonus e addirittura il 50% sulla futura rivendita. Il Vasco da Gama, però, vuole 35 milioni di euro cash. Nello stallo si è inserito il Bournemouth (ancora una volta) che ora spinge per portare in Inghilterra l'attaccante classe 2006.
El Bournemouth está empujando por Rayan, de Vasco da Gama. pic.twitter.com/vDye9YHRYM— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 14, 2026