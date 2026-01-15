Calciomercato Lazio | Toth, rifiutata l’offerta del Bournemouth: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Alex Toth resta in bilico. Il centrocampista del Ferencvaros, a lungo nel mirino della Lazio, sembra diretto verso il Bournemouth, che ha presentato agli ungheresi un'offerta da circa 15 milioni di euro più bonus. Secondo Il Messaggero, però, la proposta del club inglese sarebbe stata rifiutata e il motivo è presto detto.
Per il giocatore, infatti, ci sarebbero state nuove manifestazioni d'interesse da parte di altre big che hanno messo gli occhi sul classe 2005 e il trasferimento in Inghilterra non sembra ora più così scontato.
Secondo il quotidiano, questa frenata ha riacceso una piccola speranza in casa Lazio, ma l'affare resta comunque complicato. Toth preferisce la Premier ed è difficile che la trattativa possa realmente riaprirsi.