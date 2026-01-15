Calciomercato Lazio | Toth vicino alla cessione: l’indizio

CALCIOMERCATO LAZIO - Alex Toth è sempre più vicino a cambiare casacca. È stato a lungo corteggiato dalla Lazio, ma ogni ora che passa diminuiscono sempre di più le chances di vederlo in maglia biancoceleste.

Sul talento del Ferencvaros, infatti, è piombato con convinzione il Bournemouth dell’ex diesse della Roma Tiago Pinto. Il club inglese ha ceduto Semenyo al Manchester City e ha a disposizione più di 70 milioni di euro da reinvestire sul mercato. L’ironia della sorte vuole che abbia gli stessi obiettivi della Lazio (Toth e Rayan).

Il talento ungherese è prossimo alla cessione. Non è solo cronaca di mercato, ma si intuisce dalle scelte odierne del tecnico del Ferencvaros, il quale ha scelto direttamente di non convocarlo per il match amichevole contro il Midtjylland (terminato con il risultato di 1-1).