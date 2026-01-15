Calciomercato Lazio | Rayan, il presidente del Vasco: “Rifiutata un'offerta dallo Zenit"

Il brasiliano Rayan è il sogno della Lazio per l'attacco. I biancocelesti sono ormai da diversi giorni sulle tracce dell'esterno e, come vi abbiamo raccontato, hanno alzato l'offerta a 20 milioni più il 50% sulla futura rivendita per convincere il Vasco da Gama a lasciarlo partire.

In un'intervista rilasciata a ESPN, Pedrinho, presidente del club brasiliano, ha parlato proprio del classe 2006, rivelando di un'offerta dello Zenit. Come confermato dalla nostra redazione, la proposta dei russi è stata rifiutata, anche in virtù del fatto che il giocatore preferirebbe la Lazio come destinazione. Queste le parole di Pedrinho:

“Valutiamo il giocatore anche dal punto di vista contrattuale, non solo per aumentare la clausola rescissoria, ma anche per dargli uno stipendio coerente con il suo valore sul mercato internazionale. Questo è uno dei meccanismi che abbiamo per trattenere Rayan: non è facile, ma dato che è un prodotto del vivaio di São Januário – io stesso ho giocato con il padre di Rayan nelle giovanili – lui conosce la struttura che stiamo costruendo e São Januário, come istituzione del club, garantisce un ritorno di credibilità. Tutto questo fa parte di una trasformazione reale, autentica. Grazie a ciò siamo riusciti a rifiutare un’offerta – non proveniente dalla squadra più potente d’Europa, ma comunque molto importante – e siamo riusciti a convincere Rayan a rimanere in questo primo periodo. Si tratta dello Zenit (dalla Russia). La pressione sul giocatore è quasi quotidiana, quindi ci sono continue conversazioni con gli agenti e la famiglia di Rayan per riuscire a trattenerlo a São Januário il più a lungo possibile, il che è quasi una missione impossibile.”