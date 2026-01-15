Lazio, Cataldi e il paragone tra Kean e Immobile: le sue parole

TUTTOmercatoWEB.com

Un anno alla Fiorentina e poi il ritorno alla Lazio. Danilo Cataldi ha vissuto un’esperienza intensa a Firenze dove ha potuto condividere il campo con Kean, autore di una stagione incredibile con la maglia viola.

Il paragone con Immobile però per il centrocampista è quantomeno azzardato: “Il paragone Kean-Immobile è complicato, Ciro ha fatto 8/10 anni a livelli importantissimi, era incredibile in fatto di gol e di continuità. Ha vinto una Scarpa d’Oro in un’epoca con giocatori incredibili".

"Kean ha potenzialità atletiche impressionanti. L’anno scorso ha fatto un campionato importante, è un giocatore forte, Ripetersi è difficile ma ha tutte le qualità per poterlo fare”, queste le sue parole nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

