Como, Nico Paz rischia di saltare la Lazio: il motivo
Il Como di Fabregas sarà impegnato in una doppia sfida impegnativa nei prossimi giorni. Domani ospiterà il Milan di Allegri al Sinigaglia; mentre lunedì sera sarà all'Olimpico per sfidare la Lazio di Sarri.
Il match contro il Milan, però, si è inserito nel calendario in un secondo momento, in quanto si tratta del recupero della sedicesima giornata di campionato, rinviata per le squadre che erano impegnate in Supercoppa (Milan, Inter, Bologna, Napoli).
Il tecnico spagnolo però dovrà fare attenzione ai dettagli: contro il Milan c'è solo un calciatore che è diffidato, ma non è uno qualunque. Nico Paz è la stella del Como, il suo ritorno al Real Madrid è solo questione di tempo, e con un'ammonizione contro i rossoneri sarà costretto a saltare la sfida contro la Lazio.
Dalle parti di Formello guarderanno sicuramente con interessi gli sviluppi della sfida tra Como e Milan, così come i tifosi biancocelesti. Nella speranza che, a un certo punto della gara, l'arbitro Guida tiri fuori dalla tasca il cartellino giallo.