Lazio, Dalla Palma perplesso: "Rayan? Con questi soldi..."

In attesa di novità sul mercato di gennaio. Alberto Dalla Palma ha detto la sua, ai microfoni di Radio Laziale, sull'ipotesi di vedere Rayan con la maglia della Lazio, prima di analizzare la partita contro il Como di lunedì.

RAYAN - "Mi sembra un giocatore sopra livello dal punto di vista economico, tant'è che si parla di acquistare il 50% ad una cifra comunque proibitiva. Sarà pure un giovane talento, ma mi sembra abbastanza inarrivabile. Se si ha una disponibilità economica del genere si dovrebbe andare a prendere la mezzala che tanto sta richiedendo Sarri. In più se hai già preso una punta centrale non capisco perché dovresti prenderne un'altra. Spero non venga riciclato il nome di Ilic. Da Baroni non viene considerato né utilizzato. In conferenza stampa viene detto che ha problemi fisici, quindi speriamo non sia questo il giocatore comprato a due minuti dalla fine del mercato. Meglio non prendere nessuno".

COMO - "Temo moltissimo il Como, per me è più forte della Lazio. Vediamo se la partita infrasettimanale determinerà qualche assenza da parte loro tra squalifiche e infortuni. Ormai giocare all'Olimpico non è un incubo perché l'atmosfera è sempre meravigliosa grazie ai tifosi, ma la squadra ha problemi grandissimi in casa. Questo mi preoccupa della partita col Como".