Lazio, la conferenza stampa di presentazione di Ratkov e Taylor: data e orario
14.01.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
Venerdì 16 gennaio, alle ore 11:00, presso lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio, si terrà la conferenza di presentazione ufficiale dei nuovi calciatori biancocelesti Petar Ratkov e Kenneth Taylor.
L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito sslazio.it, sull’App ufficiale S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, 89.3 FM e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, garantendo un’ampia copertura multipiattaforma.
I giornalisti interessati a partecipare in presenza potranno inviare richiesta di accredito entro le ore 18:00 di domani, giovedì 15 gennaio, all’indirizzo email consueto: accrediti@sslazio.it.