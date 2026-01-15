Calciomercato Lazio | Rebus portieri: Mandas in bilico, spunta l'idea Bento
RASSEGNA STAMPA - Il via vai in casa Lazio coinvolge anche la porta. Il club biancoceleste deve prendere una decisione su Christos Mandas che, nonostante sembrasse essere un sicuro partente, è ancora a Formello. Il greco vuole tornare a giocare con continuità e gradirebbe tornare al servizio di Baroni al Torino.
Come riporta Il Messaggero, ad essere scettico su un suo addio è mister Sarri, che vorrebbe avere a disposizione un vice all'altezza di Provedel. Mau aveva dato il suo ok a uno scambio di prestiti per sei mesi con Leali, ma non se n'è fatto niente. Il portiere del Genoa potrebbe ancora arrivare, ma l'arrivo di Bento, suo sostituto, dall'Al Nassr è stato messo momentaneamente in stand-by.
Chissà, allora, che non possa essere proprio la Lazio a virare sul portiere brasiliano classe 1999. L'inserimento è possibile, ma resta difficile, visto che i biancocelesti non vorrebbero spendere per assicurarsi un secondo.