Ex Lazio, Luis Alberto lascia l'Al-Duhail: ecco dove giocherà
14.01.2026 18:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Una nuova avventura per Luis Alberto. L'ex calciatore biancoceleste ha lasciato l'Al-Duhail ed è pronto a iniziare un nuovo capitolo, sempre in Qatar. Il mago ha infatti firmato per l'Al Wakrah, un altro club che milita nel massimo campionato qatariota.
Ironia della sorte, domani le due squadre si sfideranno e Luis Alberto potrebbe dover già sfidare la sua ex squadra. L'Al Wakrah ha annunciato il trasferimento sui sui profili social: "Il mago è qui", questa la descrizione del post.
I tifosi sono in estasi, ma anche quelli della Lazio. Il motivo è semplice, ma romantico: l'Al Wakrah ha le divise biancocelesti, un dettaglio che ha quel tocco nostalgico che fa riaffiorare bei ricordi. Di seguito il post dell'annuncio.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.