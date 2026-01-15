Calciomercato | Genoa, saltato l'affare per Bento. Ora la Lazio e Mandas...
15.01.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nulla da fare per Bento al Genoa. Il portiere dell'Al Nassr non arriverà in Italia, il tecnico Jorge Jesus ha deciso che sarà il portiere titolare fino a fine campionato. Solo dopo potrà partire in prestito. Al momento, quindi, non giocherà in Serie A.
La società rossoblù quindi ora torna a caccia di un portiere. Tra i nomi valutati c'è quello di Hein, classe 2002 dell'Arsenal in prestito al Werder Brema. Nel mirino del Genoa era finito anche Mandas della Lazio, per un possibile scambio di prestiti con Leali. M
La società biancoceleste aveva individuato proprio Bento come possibile sostituto in caso di partenza del greco. Ora però il brasiliano è bloccato in Arabia Saudita ed è difficile che possa cambiare squadra a gennaio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.