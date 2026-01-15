Cataldi: "A Firenze guardavo tutte le gare della Lazio". E sui derby...

15.01.2026
Tantissimi i temi interessanti toccati da Danilo Cataldi nell’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club.

Tra i vari temi il centrocampista ha parlato anche dell’esperienza alla Fiorentina e di come ha vissuto il ritorno alla Lazio in estate.

“Firenze è stata una tappa diversa rispetto alle precedenti. Quando ero a Firenze ho visto tutte le gare della Lazio che potevo, anche quando eravamo in spogliatoio con il telefono. Sicuramente i quarti con il Bodo sono stati quelli che mi hanno segnato di più, mi è dispiaciuto per i compagni che ho sentito tutto l’anno. Anche i derby li ho vissuti in maniera caotica, li ho visti insieme a Edo (Bove, ndr)".

