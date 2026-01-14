Calciomercato Lazio | Pedraza ha firmato: ecco quando arriverà
14.01.2026 09:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - C'è la firma di Alfonso Pedraza. La Lazio ha trovato l'accordo con il terzino del Villarreal, in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo spagnolo si unirà alla squadra solamente a fine stagione, con un contratto sino al 2028 con opzione per un altro anno.
Difficile che possa arrivare prima, a gennaio. Il suo club non vuole lasciarlo partire subito, nemmeno dietro un indennizzo. Per questo sbarcherà nella Capitale solamente a inizio luglio in vista della prossima annata.