ESCLUSIVA - Lazio, Berardi racconta Pedraza: "È un giocatore completo. Con Sarri..."

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Alfonso Pedraza sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il terzino lascerà il Villarreal a parametro zero e firmerà un contratto con la società biancoceleste fino al 2028 (con opzione per un altro anno). Salvo controindicazioni, arriverà solamente a fine stagione. Per conoscere meglio lo spagnolo, in esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto l'ex calciatore Gaetano Berardi che ha giocato con Pedraza al Leeds nella seconda parte della stagione 2016/17. Di seguito le sue parole.

PEDRAZA AL LEEDS - “Pur avendo giocato solamente sei mesi al Leeds, Pedraza ha dato un contributo davvero positivo alla squadra. Per lui non era semplice integrarsi in così poco tempo in un altro paese con un’altra cultura, ho un bel ricordo di lui. Con noi faceva praticamente sempre l’esterno alto a sinistra quando giocavamo con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3, contribuiva tantissimo alla fase offensiva".

LE CARATTERISTICHE - “È un giocatore di gamba, che percorre facilmente la fascia esterna sia in fase offensiva che difensiva. Gioca a tutto campo, supporta facilmente l’azione d’attacco palla al piede. È davvero un calciatore completo, molto fisico e con una grande forza mentale. Credo che sia uno di quei giocatori con cui tutti gli allenatori vorrebbero lavorare. Pensa tanto al campo, è sempre disponibile con i compagni e molto concentrato sul lavoro. Per la Lazio può essere un innesto più che positivo sotto tutti i punti di vista”.

AL POSTO DI TAVARES - “Per essere un buon sostituto di Tavares dovrà dimostrare sul campo il suo valore, ma ha le caratteristiche per contribuire in maniera determinante nel gioco di Sarri. Avrà bisogno di un po’ di adattamento alla Serie A, ma è un giocatore con la testa sulle spalle e sempre concentrato, e questo può aiutarlo. Mi sembra davvero un grande colpo da parte della Lazio”.

